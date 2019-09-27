В Купянске из задымленного дома спасли женщину

В Купянском районе из-за короткого замыкания электрического провода едва не погибла 84-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 сентября в 12:35 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Сеньковской, 24 в Купянске.

На момент прибытия пожарных все помещения дома были полностью задымлены из-за короткого замыкания электропроводки, но возгорания не происходило.

В одной из комнат на кровати спасатели нашли пожилую женщину, которая имела недостатки опорно-двигательного аппарата и не могла самостоятельно передвигаться. Женщину посадили на кресло-каталку и вывезли из опасной зоны на свежий воздух.

Там ее осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи. После осмотра врачей спасенная женщина от госпитализации отказалась.

Спасатели отключили подачу электроэнергии в дом, и замыкание прекратилось.