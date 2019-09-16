В Купянске изнасиловали 13-летнюю девочку, подозреваемый задержан

15 сентября около 11:55 в полицию от жительницы Купянска поступило заявление о том, что сожитель заявительницы изнасиловал ее 13-летнюю дочь, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что злоумышленником оказался 31-летний отчим девушки.

По данным полиции, мужчина подстерег девушку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.