 

В Купянске изнасиловали 13-летнюю девочку, подозреваемый задержан

16 сентября 2019 г. 10:11
20 просмотров

15 сентября около 11:55 в полицию от  жительницы Купянска поступило заявление о том, что сожитель заявительницы изнасиловал ее 13-летнюю дочь, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что злоумышленником оказался 31-летний отчим девушки.

По данным полиции, мужчина подстерег девушку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.