В Купянске неизвестные сожгли два внедорожника в частном дворе

14 апреля 2020 г. 13:15
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Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания четырех автомобилей, которые произошли в Немышлянском районе Харькова и Купянском районе Харьковской области. 

Как сообщалось, на Салтовском шоссе 242-А горели припаркованные у подъезда автомобили «Daewoo Sens» и автомобиль «Mitsubishi». Пожар потушили прибывшие на место ЧП спасатели ГСЧС.

Информация о данном возгорании авто поступила в полицию 14 апреля в 3:20.

Полицейские провели осмотр места ЧП и изъяли вещественные доказательства. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Также 14 апреля около 00:55 в Купянский отдел полиции поступило сообщение от 42-летней местной жительницы. 

Женщина заявила, что во дворе ее домовладения неизвестный поджег два автомобиля - «Mitsubishi» и «Land Rover». 

Пожар ликвидировали. 

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что в автомобилях повреждены моторные отсеки и панели приборов. 

Вещественные доказательства изъяты. 

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Купянского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.  

Пострадавших в результате данных пожаров нет.

Все обстоятельства происшествий устанавливаются.

 

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