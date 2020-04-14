В Купянске неизвестные сожгли два внедорожника в частном дворе

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания четырех автомобилей, которые произошли в Немышлянском районе Харькова и Купянском районе Харьковской области.

Как сообщалось, на Салтовском шоссе 242-А горели припаркованные у подъезда автомобили «Daewoo Sens» и автомобиль «Mitsubishi». Пожар потушили прибывшие на место ЧП спасатели ГСЧС.

Информация о данном возгорании авто поступила в полицию 14 апреля в 3:20.

Полицейские провели осмотр места ЧП и изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Также 14 апреля около 00:55 в Купянский отдел полиции поступило сообщение от 42-летней местной жительницы.

Женщина заявила, что во дворе ее домовладения неизвестный поджег два автомобиля - «Mitsubishi» и «Land Rover».

Пожар ликвидировали.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что в автомобилях повреждены моторные отсеки и панели приборов.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Купянского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Пострадавших в результате данных пожаров нет.

Все обстоятельства происшествий устанавливаются.