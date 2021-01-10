В Купянске парня задержали за изнасилование 14-летней девушки

10 января 2021 г. 10:18
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На Харьковщине полицейские задержали 18-летнего жителя Купянского района за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о данном преступлении поступила в местную полицию 9 января.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 

Как было установлено, что 9 января 18-летний местный житель позвонил 14-летней знакомой девушке. Он пригласил ее к себе домой, где, применив физическую силу, изнасиловал. 

Прибывшие на вызов полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертные исследования.

Как выяснилось, злоумышленник ранее уже был судим. Сейчас он задержан, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

 

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