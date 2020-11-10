В Купянске спасатели ломали дверь квартиры, чтобы спасти пожилого мужчину

10 ноября 2020 г. 15:15
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В Купянске спасатели помогли спасти пожилого мужчину, который нуждался в помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 ноября в 11:59 спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Тополиной, 14 в пгт. Купянск-Узловой в пятиэтажном жилом доме на втором этаже в комнате находится 83-лений мужчина, который не открывает дверь и не отвечает на звонки.

На место прибыли спасатели.

В присутствии сотрудников полиции им удалось открыть входную дверь с помощью пожарного  универсального лома и своевременно передать мужчину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

 

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