 

В Купянске ночью супругам сожгли два автомобиля

04 сентября 2019 г. 10:32
4 просмотра

3 сентября в 4:00 в полицию от местной жительницы поступило сообщение о том, что услышала утром громкий хлопок и крики людей. 

На месте правоохранители выяснили, что на территории автостоянки загорелся автомобиль «Ивеко», владельцем которого является 44-летний житель Купянска. 

Впоследствии огонь перекинулся на автомобиль «Volkswagen Transporter», который принадлежит его жене. 

Пожар ликвидировали. 

В результате ЧП никто не пострадал. 

Полиция провела осмотр места происшествия и изъяла вещественные доказательства.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

При просмотре видеоматериалов с камер видеонаблюдения автостоянки полицейские обнаружили неизвестного мужчину, который некоторое время находился вблизи указанных автомобилей. После того, как одна из машин загорелась, мужчина бросился наутек.

Сейчас полиция устанавливает злоумышленника.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.