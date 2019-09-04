В Купянске ночью супругам сожгли два автомобиля

3 сентября в 4:00 в полицию от местной жительницы поступило сообщение о том, что услышала утром громкий хлопок и крики людей.

На месте правоохранители выяснили, что на территории автостоянки загорелся автомобиль «Ивеко», владельцем которого является 44-летний житель Купянска.

Впоследствии огонь перекинулся на автомобиль «Volkswagen Transporter», который принадлежит его жене.

Пожар ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал.

Полиция провела осмотр места происшествия и изъяла вещественные доказательства.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

При просмотре видеоматериалов с камер видеонаблюдения автостоянки полицейские обнаружили неизвестного мужчину, который некоторое время находился вблизи указанных автомобилей. После того, как одна из машин загорелась, мужчина бросился наутек.

Сейчас полиция устанавливает злоумышленника.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения.