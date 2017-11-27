В Купянске в пожаре погиб мужчина

27 ноября 2017 г. 17:25
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Сообщение о пожаре в частном жилом доме в  Купянске поступило сегодня  в 6:48.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  возгорание произошло в деревянном доме размером 4х5 м. Соседи, которые заметили эту беду, рассказали спасателям, что внутри должен находиться мужчина 1960 года .

Спасатели вошли в задымленный дом и нашли в одной из комнат бесчувственное тело мужчины. На тот момент он уже не подавал признаков жизни. Огнем были охвачены внутренние деревянные конструкции дома и мусор на площади около 20 кв.м.

В 6:55 спасателям удалось локализовать пожар. Ее ликвидация произошла в 10:15.

По словам соседей, погибший проживал одиноко, систематически злоупотреблял спиртными напитками и любил курить в постели.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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