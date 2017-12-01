В Купянске в пожаре погибла пенсионерка

01 декабря 2017 г. 13:28

Информация о пожаре в частном жилом доме в городе Купянск  поступила сегодня в 1:41

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар местные жители заметили, когда крыша деревянного дома горела полностью.

Во время ликвидации огня спасатели отыскали под разрушенными конструкциями дома тело 76-летней хозяйки.

Площадь пожара составляла около 30 кв. м. В 2:00 пожарные локализовали огонь, в 10:27 - ликвидировали.

Вероятной причиной пожара является нарушение правил безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

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