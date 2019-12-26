В Купянске в реке нашли тело убитого мужчины, подозреваемого разыскивают

На Харьковщине правоохранители разыскивают 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

25 декабря в реке Оскол вблизи пляжа в Купянске было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Когда тело вытащили из реки, на нем были обнаружены резаные раны.

На место выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

Полицейские установили, что погибшим является 51-летний местный житель.

Известно, что при жизни мужчина злоупотреблял алкогольными напитками.

Следственным отделом Купянского отдела полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В совершении преступления подозревается 30-летний гражданин.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.