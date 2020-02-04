В Купянске водитель пожаловался на то, что его избили полицейские

По распоряжению руководства областного главка полиции назначено служебное расследование. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области.

По словам правоохранителей, 2 февраля 2020 они остановили автомбиль под управлением 40-летнего мужчины за нарушение правил дорожного движения.

По данному факту они составили протокол по ч.2 ст. 121 (управление водителем в темное время суток транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов, совершенное повторно в течение года) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Водитель транспортного средства вел себя агрессивно, провоцировал драку с сотрудниками полиции, высказывался нецензурной бранью.

К тому же, он позвонил трем своим знакомым, которые приехали на место происшествия и вступили в спор с полицейскими.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день в дежурную часть Купянского отдела полиции обратился 40-летний житель города и заявил, что трое полицейских сектора реагирования патрульной полиции в городе Купянске неправомерно остановили его автомобиль ВАЗ 2101, поступили конфликт и применили к заявителю физическую силу и спецсредство наручники.

Мужчина утверждает, что в результате этого получил телесные повреждения в виде ушиба и ссадины.

Следователь Купянского отдела полиции по факту обращения гражданина открыл уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также действия полицейских будут проверять при проведении соответствующего служебного расследования.

Материалы уголовного производства будут направлены в территориальное управление ГБР, расположенного в Полтаве.