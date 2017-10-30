В Купянске взорвался снаряд: есть погибшие

30 октября 2017 г. 10:54
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Инцидент произошел накануне в 15:20 по улице Заргеблянской в Купянске.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  45-летний мужчина занимался поисками металлолома. После очередной находки он решил разобрать один из таких предметов. В результате чего во дворе мужчины произошел взрыв.

Мужчина получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы, где скончался.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76 мм со следами коррозии времен Второй Мировой войны.

Изъятое направлено на экспертизу.

Следствием факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
 

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