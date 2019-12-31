В Купянском районе горел частный дом: пожар тушили около 4 часов

В Купянском районе Харьковской области произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 декабря в 13:30 спасателям поступил вызов на пожар в жилом доме на ул. Дарвина, 37, в пгт. Купянск- Узловой.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит крыша жилого дома.

Площадь пожара составляла около 100 кв.м.

В 13:58 пожар локализовали и в 17:15 окончательно ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.