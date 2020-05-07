В Купянском районе горел частный дом: пожар тушили почти 3 часа

07 мая 2020 г. 16:10

В Купянском районе сегодня ночью произошел пожар в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 мая в 3:09 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Кругляковка, где горел деревянный навес с сеном примерно 3 т и дрова.

Площадь пожара составила 20 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на хозяйственную постройку и жилой дом.

В 03:37 спасателям удалось локализовать пожар.

Полностью же потушили пожар бойцы ГСЧС в 06:40.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

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