В Купянском районе горел частный дом: пожар тушили почти 3 часа

В Купянском районе сегодня ночью произошел пожар в частном домовладении.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 мая в 3:09 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Кругляковка, где горел деревянный навес с сеном примерно 3 т и дрова.
Площадь пожара составила 20 кв.м.
Существовала угроза распространения огня на хозяйственную постройку и жилой дом.
В 03:37 спасателям удалось локализовать пожар.
Полностью же потушили пожар бойцы ГСЧС в 06:40.
Причина возникновения пожара устанавливается.