В Купянском районе горела квартира в пятиэтажке

В Купянском районе сегодня утром произошел пожар в пятиэтажке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 21 мая в 7:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома в пгт. Ковшаровка, 19 г. Купянска.
Прибывшие на вызов пожарные выяснили, что в квартире на 4-м этаже дома в мусорном пакете горела бумага и разное тряпье.
В 07:55 возгорание было ликвидировано.
Благодаря своевременному сообщению о пожаре спасателям удалось предотвратить значительное распространение пламени на другие жилые помещения.
По данным ГСЧС, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.