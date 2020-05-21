В Купянском районе горела квартира в пятиэтажке

21 мая 2020 г. 14:32
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В Купянском районе сегодня утром произошел пожар в пятиэтажке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 21 мая в 7:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома в  пгт. Ковшаровка, 19 г. Купянска.

Прибывшие на вызов пожарные выяснили, что в квартире на 4-м этаже дома в мусорном пакете горела бумага и разное тряпье.

В 07:55 возгорание было ликвидировано.

Благодаря своевременному сообщению о пожаре спасателям удалось предотвратить значительное распространение пламени на другие жилые помещения.

По данным ГСЧС, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

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