В Купянском районе из-за собственной неосторожности мужчина получил ожоги

19 августа 2018 г. 11:39
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18 августа в 13:00 спасателям от полиции поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Озерной, 27 в селе Кучеровка Купянского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар случился около 11 часов утра.

На момент сообщения спасателям горения в доме уже не было.

Также спасателям стало известно, что в результате пожара получил ожоги хозяин дома, 1954 года рождения.

Пострадавший сейчас находится в Купянской центральной районной больнице.

При проверке обстоятельств происшествия было установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности мужчиной при курении.

Пламенного горения, по информации спасателей, скорее всего, не происходило.

Матрас, на котором отдыхал пострадавший, тлел и выделял много дыма.

Мужчине помогли соседи. Увидев дым, они открыли входную дверь, нашли мужчину и помогли ему выйти наружу.

Сейчас матрас уже почти полностью истлел, и горение прекратилось само по себе. Площадь пожара составила 4 кв.м.

 

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