В Купянском районе нашли противопехотную мину: пострадал мужчина

24 декабря 2020 г. 10:15
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В Купянском районе Харьковщины пиротехники обезвредили противопехотную мину, из-за которой пострадал мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 23 декабря спасателям поступила информация, что в селе Ковшаровка в гаражном кооперативе «Жигули» выявили взрывоопасный предмет.

Прибывшие на место специалисты ГСЧС выяснили, что во время сварочных работ противопехотная мина ОЗМ-152 повредила ногу 38-летнему мужчине: сработал взрыватель натяжного действия и отскочил ему в ногу.

Пострадавшего немедленно отправили в Купянскую районную больницу.

Мину с места обнаружения пиротехники изъяли и обезвредили на специальной подрывной площадке.

В связи с этим ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

 

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