В Купянском районе неизвестные подожгли частное строение

По данным пресс-сдужбы ГСЧС в Харьковской области, 2 декабря в 14:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Лесной в городе Соболевка на Купянщине.
По вызову немедленно было направлено пожарных 44-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия подразделения площадь возгорания составляла 3 кв.м.
Пожар удалось ликвидировать. Огнем поврежден шкаф с личными вещами и кресло.
Время локализации - 14:29, время ликвидации - 14:55.
Предполагаемая причина пожара - поджог. Травмированных и погибших в результате пожара нет.