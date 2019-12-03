В Купянском районе неизвестные подожгли частное строение

По данным пресс-сдужбы ГСЧС в Харьковской области, 2 декабря в 14:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Лесной в городе Соболевка на Купянщине.

По вызову немедленно было направлено пожарных 44-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия подразделения площадь возгорания составляла 3 кв.м.

Пожар удалось ликвидировать. Огнем поврежден шкаф с личными вещами и кресло.

Время локализации - 14:29, время ликвидации - 14:55.

Предполагаемая причина пожара - поджог. Травмированных и погибших в результате пожара нет.