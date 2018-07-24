В Купянском районе несовершеннолетний парень при матери ударил себя ножом

24 июля 2018 г. 9:51

В Харьковской области 17-летний парень в присутствии матери ударил себя ножом в грудь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили полицейские, во время приступа агрессии парень в присутствии матери попытался покончить с собой, схватив кухонный нож и вонзив его себе в грудь.

Пострадавшего доставили в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства  устанавливают правоохранители.

 

 

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