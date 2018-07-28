В Купянском районе погибли две девочки (дополнено)

27 июля в селе Синьково Купянского района погибли две маленькие девочки.

Об этом сообщили в Центре скорой помощи и медицины катастроф.

По их информации, две девочки - 2-х и 3-х лет - по неосторожности упали в выкопанную яму на частном дворе и утонули.

Медики призывают граждан к осторожности и просят внимательно следить за безопасностью себя и своих детей.

Дополнение. Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступила информация о данном происшествии 27 июля около 19:00.

Полицейские установили, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения.

Через некоторые время мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом.

Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии.

На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть детей.

По предварительным данным, 3 и 2-летние сестры захлебнулись в бассейне.

Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.