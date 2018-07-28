В Купянском районе погибли две девочки (дополнено)

27 июля в селе Синьково Купянского района погибли две маленькие девочки.
Об этом сообщили в Центре скорой помощи и медицины катастроф.
По их информации, две девочки - 2-х и 3-х лет - по неосторожности упали в выкопанную яму на частном дворе и утонули.
Медики призывают граждан к осторожности и просят внимательно следить за безопасностью себя и своих детей.
Дополнение. Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступила информация о данном происшествии 27 июля около 19:00.
Полицейские установили, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения.
Через некоторые время мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом.
Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии.
На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть детей.
По предварительным данным, 3 и 2-летние сестры захлебнулись в бассейне.
Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.