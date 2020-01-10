В Купянском районе при пожаре в доме нашли тело погибшего мужчины

10 января 2020 г. 9:55
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В Купянском районе при пожаре в частном доме обнаружили погибшего мужчину.

9 января в 19:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на двух хозяев в поселке Купянск-Узловой Купянского района, на улице Силикатный завод, 7.

На момент их прибытия огонь успел охватить часть жилой комнаты дома на площади 8 кв.м. и через деревянное перекрытие вырвался на крышу. Поэтому была угроза дальнейшего распространения пожара.

Во время пожаротушения в очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего 45-летнего владельца домовладения.

В 19:30 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а окончательно ликвидировали в 22:50.

Спасателям удалось спасти основную часть дома, в том числе и вторую половину дома полностью.

По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина его возникновения устанавливаются.

 

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