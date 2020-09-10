В Купянском районе произошел пожар в частном домовладении

10 сентября 2020 г. 15:00
6 просмотров

В Купянском районе Харьковской области произошел пожар в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 сентября в 17:01 спасателям поступила информация о пожаре в селе Голубовка, где на территории частного домовладения по ул. Подгорной горела хозяйственная постройка.

Общая площадь пожара составляла 20 кв.м.

Как отметили в пресс-службе харьковских спасателей, рядом были расположены другие помещения, поэтому существовала угроза распространения огня на другие здания.

В 17:12 пожар спасателям удалось локализовать. Полностью огонь они потушили в 17:45.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53