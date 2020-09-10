В Купянском районе произошел пожар в частном домовладении

В Купянском районе Харьковской области произошел пожар в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 сентября в 17:01 спасателям поступила информация о пожаре в селе Голубовка, где на территории частного домовладения по ул. Подгорной горела хозяйственная постройка.

Общая площадь пожара составляла 20 кв.м.

Как отметили в пресс-службе харьковских спасателей, рядом были расположены другие помещения, поэтому существовала угроза распространения огня на другие здания.

В 17:12 пожар спасателям удалось локализовать. Полностью огонь они потушили в 17:45.

Причину возникновения пожара устанавливают.