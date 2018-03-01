В Купянском районе в ходе драки мужчина ударил ножом собутыльника

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу в Купянском районе доставили 46-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленником оказался 44-летний житель Купянского района.

Правоохранители установили, что в районе автостанции в Ковшаровке он распивал спиртные напитки с неизвестными. Внезапно между мужчинами возник конфликт и драка. В ходе драки злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.