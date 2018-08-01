В Купянском районе во двор дома бросили гранату

01 августа 2018 г. 17:20
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31 июля примерно в 01.30 в селе Гусинка Купянского района около 8 часов утра в полицию обратился 70-летний местный житель и сообщил, что ночью неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, в результате которого произошел взрыв.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина вышел во двор уже утром, где обнаружил возможные следы взрыва.

На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа местной полиции и эксперты-взрывотехники.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили  фрагменты гранаты «Ф-1».

Пострадавших нет.

Вещественные доказательства направили на исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

 

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