В Купянском районе во двор дома бросили гранату

31 июля примерно в 01.30 в селе Гусинка Купянского района около 8 часов утра в полицию обратился 70-летний местный житель и сообщил, что ночью неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, в результате которого произошел взрыв.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина вышел во двор уже утром, где обнаружил возможные следы взрыва.

На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа местной полиции и эксперты-взрывотехники.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили фрагменты гранаты «Ф-1».

Пострадавших нет.

Вещественные доказательства направили на исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.