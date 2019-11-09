В Купянском районе во время движения загорелся автомобиль

В Купянском районе во время движения загорелся легковой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 8 ноября в 13:48 спасателям поступила информация о пожаре в автомобиле ВАЗ 2108, 1992 года выпуска, который загорелся во время движения неподалеку частного дома № 152 на улице Красной в селе Петропавловка Купянского района.
Это как раз был дом владельца автомобиля. Он загнал машину во двор и начал ее тушить. Но пламя оказалось сильнее и очень быстро охватило всю площадь авто.
На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 4 кв.м.
В 13:59 возгорание спасатели локализовали, а в 14:20 - ликвидировали.
Во время пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.