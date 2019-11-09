В Купянском районе во время движения загорелся автомобиль

09 ноября 2019 г. 11:50
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В Купянском районе во время движения загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 8 ноября в 13:48 спасателям поступила информация о пожаре в автомобиле ВАЗ 2108, 1992 года выпуска, который загорелся во время движения неподалеку частного дома № 152 на улице Красной в селе Петропавловка Купянского района.

Это как раз был дом владельца автомобиля. Он загнал машину во двор и начал ее тушить. Но пламя оказалось сильнее и очень быстро охватило всю площадь авто.

На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 4 кв.м.

В 13:59 возгорание спасатели локализовали, а в 14:20 - ликвидировали.

Во время пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.

 

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