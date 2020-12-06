В Купянском районе загорелась легковушка

06 декабря 2020 г. 15:54
1 просмотр

В Купянском районе сегодня ночью загорелся легковой автомобиль «ВАЗ 21723 «Приора», 2010 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 6 декабря в 3:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории в первом микрорайоне поселка Ковшаровка, вблизи дома №38.

На момент прибытия из Купянска отделения спасателей площадь пожара составила 4 кв.м.

Огонь им удалось локализовать в 04:10 и ликвидировать в 04:20.

Пострадавших в результате пожара нет.

Его обстоятельства и причину устанавливают.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53