В Купянском районе загорелась легковушка

В Купянском районе сегодня ночью загорелся легковой автомобиль «ВАЗ 21723 «Приора», 2010 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 6 декабря в 3:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории в первом микрорайоне поселка Ковшаровка, вблизи дома №38.

На момент прибытия из Купянска отделения спасателей площадь пожара составила 4 кв.м.

Огонь им удалось локализовать в 04:10 и ликвидировать в 04:20.

Пострадавших в результате пожара нет.

Его обстоятельства и причину устанавливают.