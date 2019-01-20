В Куршевеле произошел пожар: погибли два человека (видео)

Сегодня утром, в воскресенье, на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах произошел пожар в здании, где проживали сезонные работники, сообщает газета "Монд" со ссылкой на местные власти.

В результате пожара два человека погибли, четверо получили серьезные травмы, еще 10 человек получили легкие ранения.

Тела погибших нашли в здании, где произошел пожар.

Пожар начался в 4:30 утра по местному времени (5:30 по Киеву), ликвидировть его пожарным удалось к 8:30 утра (9:30 по Киеву).

Для его тушения были мобилизованы 70 пожарных.

Причина пожара пока неизвестна.

Сообщается, что всего в здании проживали 60 сезонных работников, среди них были иностранцы.

"Ужасный пожар в Куршевеле, прямо напротив моего отеля! Примерно в 5:00 утра. Пока неизвестно, сколько людей пострадало! Двух ребят я видел, как прыгали из здания, они покалечились, и их госпитализировали. Одного спасли пожарные, а женщина, которая кричала о помощи, не могла спрыгнуть, я не знаю, что с ней! Надеюсь, ее спасли. В здании жили сезонные работники, в основном молодежь ", - написал на своей странице в Фейсбук очевидец Ярик Зануда.