В квартире харьковчанина обнаружили автомат и более 100 патронов

25 августа правоохранители отрабатывали оперативную информацию о возможном факте продажи огнестрельного оружия и боеприпасов и обнаружили в квартире 49-летнего харьковчанина автомат "АКС-74У", 4 магазина к нему и 110 патронов калибра 5,45 мм.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в квартире находился еще один мужчина, который пояснил, что нашел оружие в начале лета на пустыре, принес его своему знакомому и предложил ему продать автомат.

Изъятое направлено на исследование. Сейчас полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения оружия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Согласно санкции статьи им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.