В квартире на Московском проспекте прогремел взрыв

ЧП произошло сегодня около 15:45 в многоквартирном доме на проспекте Московском.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, взрыв произошел вследствие несанкционированного подключения хозяина квартиры к сети газоснабжения.

По сведениям полиции пострадавших нет.

В результате взрыва была повреждена стена, которая разделяет соседние помещения, произошло возгорание. Проводятся работы по ликвидации пожара. Устанавливается личность хозяина квартиры, в которых произошел взрыв, и все обстоятельства данного происшествия.