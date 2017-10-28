В квартире на Московском проспекте прогремел взрыв

28 октября 2017 г. 16:49
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ЧП произошло сегодня около 15:45  в многоквартирном доме на проспекте Московском.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, взрыв произошел вследствие несанкционированного подключения хозяина квартиры к сети газоснабжения.

По сведениям полиции пострадавших нет.

В результате взрыва была повреждена стена, которая разделяет соседние помещения, произошло возгорание. Проводятся работы по ликвидации пожара. Устанавливается личность хозяина квартиры, в которых произошел взрыв, и все обстоятельства данного происшествия.

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