В квартире на проспекте Науки нашли труп

25 июля 2020 г. 11:50
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Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, тело 37-летнего харьковчанина с телесными повреждениями обнаружили накануне в квартире его сожительницы на проспекте Науки.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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