 

В лагере под Одессой массово отравились дети: 30 человек в больнице

13 июля 2019 г. 11:43
Источник: Украинская правда
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В результате пищевого отравления в санатории в Одесской области в медучреждениях остаются 32 человека, из них 30 - дети.

Об этом 13 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 11-12 июля в медучреждения Белгород-Днестровского района обратились 56 человек, из них 53 ребенка 2002-2010 года рождения, которые отдыхали в санатории "Медик-2" в г.Сергеевка Белгород-Днестровского района", - сообщили в ведомстве. 

По данным ГСЧС, предварительный диагноз - пищевое отравление, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним,12 июля в Одесской ОГА сообщили, что в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик - 2" в пгт. Сергеевка Одесской области массово отравились дети, медики диагностировали у больных острый гастроэнтероколит.

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