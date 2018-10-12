В лесопарке собачник обнаружил труп

12 октября 2018 г. 17:29
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Силовики устанавливают личность погибшего и все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. 

Так, по данным правоохранителей, сегодня, 12 октября, в отделение обратился 47-летний мужчина. Харьковчанин рассказал, что утром выгуливал собаку в лесопарке недалеко от кольцевой дороги и увидел труп мужчины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.  Информация внесена в журнал единого учета и решается вопрос о квалификации происшествия с Уголовным кодексом Украины

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