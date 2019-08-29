 

В лесопосадке обнаружили убитого харьковчанина с веревкой на шее

29 августа 2019 г. 15:29
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В поселке Васищево в лесопосадке обнаружили убитого мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела 43-летнего харьковчанина с признаками насильственной смерти поступила в полицию 28 августа в 16:38.

На месте происшествия в ходе осмотра тела умершего на шее мужчины эксперты обнаружили веревку, а также ушибы и ссадины.

По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины и причастных к этому лиц.

 

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