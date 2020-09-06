В лесу на Харьковщине пропал 6-летний ребенок

В Первомайском районе Харьковской области пропал 6-летний ребенок - Всеволод Назаренко. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сегодня, 6 сентября, около 14:00 мальчик вместе с отцом пошел гулять в лес и неожиданно исчез.

Сейчас полицией организованы поиски пропавшего.

Ребенок имеет рост около 110 см, глаза серые, волосы короткие, русые.

Мальчик был одет в красную футболку, серые штаны.

Как отмечается, пропавший ребенок болеет аутизмом.

Всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого в полиции просят срочно сообщить ее в Первомайский отдел полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81-70, 102 или другим доступным способом.