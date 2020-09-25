В лесу под Чугуевом ищут двух пропавших пассажиров упавшего военного самолета

Под Чугуевом продолжаются спасательные работы на месте падения военного самолета. По последним данным, в крушении погибли 22 человека.

О судьбе двух пассажиров самолета пока ничего неизвестно.

Сейчас территория, где произошла авиакатастрофа, перекрыта полицией.

На месте чрезвычайного происшествия много и местных жителей. Они вместе с правоохранителями прочесывают лес в поисках пропавших пассажиров самолета.

Напомним, всего, по данным МВД, на борту АН-26 находились 28 человек. 22 из них погибли, двое - доставлены в больницу с ожогами, а поиски еще двоих продолжаются.