В лесу под Харьковом нашли тело неизвестного мужчины

08 октября 2018 г. 11:29
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6 октября в полицию поступило сообщение от 46-летнего жителя села Котляры о том, что в лесу пгт Васищево Харьковского района он увидел тело неизвестного мужчины в возрасте около 50 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе осмотра судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле умершего телесные повреждения.

Для выяснения обстоятельств смерти тело полицейские направили на экспертизу в морг.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

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