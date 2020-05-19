В лесу под Харьковом потерялись две девушки: пропавших искали почти 300 полицейских

Правоохранители разыскали двух несовершеннолетних девушек, которые потерялись в лесу на Харьковщине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 18 мая в 21:00 в полицию обратилась девушка. Она сообщила, что вместе с подругой находится в лесу в Изюмском районе и не знает, куда идти. Девушки направлялись в село Капитоловка и заблудились.

В это время в районную полицию от местных жителей поступило сообщение о том, что в течение нескольких часов они не могут найти своих 16-летних дочерей.

В поисках пропавших были задействованы почти 300 полицейских из Изюмского, Балаклейского и Боровского отделов полиции, а также спасатели и кинологи.

Поисковая операция продолжалась около часа, затем пропавших девушек нашли.

Подруги рассказали, что гуляли вместе со знакомым парнем. Затем компания разругалась, и девушки, выключив телефон, пошли по дороге в направлении села Капитоловка. Через несколько часов они поняли, что не знают, где находятся, и позвонили в полицию.

Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и вернули родителям, посоветовав им уделять больше внимания досугу своих детей.