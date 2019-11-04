В лесу под Харьковом ранили мужчину: подробности от полиции

Как сообщалось, в лесу под Харьковом получил огнестрельное ранение 45-летний мужчина.

По предварительным данным полиции, ранения мужчине причинила группа охотников, сообщили в отделе коммуникации полиции ГУНП в Харьковской области.

Как установлено, 3 ноября в поселке Солоницевка Дергачевского района 45-летний пострадавший пошел в лесополосу, расположенную на расстоянии около двух километров от своего домовладения, чтобы собрать спиленные ветви.

Вдруг мужчина почувствовал в теле резкую боль. Он вернулся домой и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

По оценкам медиков, состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

Из тела пострадавшего удалена охотничья дробь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.