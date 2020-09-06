Под Харьковом искали женщину с ребенком, которые заблудились в лесу

В Змиевском районе Харьковщины полицейские разыскали женщину с малолетним ребенком, которые ушли на прогулку и пропали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 5 сентября в 14:30 в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Черемушное. Обеспокоенная женщина заявила, что на связь не выходит ее подруга, которая с трехлетней внучкой приехала из Харькова к ней в гости и около 11:00 ушла с ребенком на прогулку.

Пропавших искали полицейские, спасатели ГСЧС и егеря.

Около 16:15 пропавших обнаружили возле села Мохнач. 60-летняя харьковчанка пояснила, что пошла гулять с внучкой в ​​лес и заблудилась.

Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с женщиной и доставили ее и ребенка в поселок Черемушное.