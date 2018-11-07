В лесу возле двух сел в Волчанском районе нашли боеприпасы

07 ноября 2018 г. 10:35
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6 ноября пиротехники спасательной службы в Харьковской области разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые обнаружили местные жители Волчанского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в лесу возле села Прилепка находился крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм.

Остальные  26 боеприпасов нашли в лесном массиве на окраине села Шестаково.

Часть их лежала на поверхности земли, остальную часть пиротехники нашли, срезав верхний слой почвы.

Всего в этом месте были найдены 11 единиц артснарядов калибра 76 мм, 8 минометных мин диаметром 82 мм и 7 минометных мин диаметром 50 мм.

Пиротехнические работы прошли без происшествий.

Все найденные взрывоопасные предметы специалисты ликвидировали на подрывных площадках.

 

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