В лесу возле поселка Жуковского упавшее дерево убило мужчину

Лесной массив вблизи поселка Жуковского после сильных порывов ветра изобилует поваленными деревьями. Их здесь великое множество.

А накануне вечером одно из таких деревьев стало причиной трагедии. Сильный ветер повалил ствол прямо на мужчину.

Местные жители рассказывают, что погибшего пытались предупредить, но он был в наушниках и не услышал криков.

Надежда, жительница поселка Жуковского



Он просто шел в наушниках, девушка впереди хотела ему сообщить, она видела, что падает слегка дерево, но он был в наушниках и не слышал. И оно резко, сначала оно медленно падало, а потом резко упало. Веточка темечко зацепила и все - это был смертельный удар



В Нацполиции подтверждают эту информацию и добавляют, что шестидесятилетний харьковчанин от страшного удара погиб мгновенно.

На место уже выезжала следственно-оперативная группа, а тело погибшего доставлено в морг.

Сегодня в лесопосадке работают коммунальщики, которые после трагической смерти харьковчанина решили все-таки спилить деревья, нависающие над тропкой.