В лесу возле Солоницевки подстрелили грибника - СМИ

04 ноября 2019 г. 11:11
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В Харьковской области мужчина во время сбора грибов в лесу получил огнестрельное ранение. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительных органах.

Пострадавший - мужчина 1974 года рождения, его с огнестрельным ранением головы в височной области, брюшной полости и грудной клетки доставили в больницу. 

Медики установили, что полученные потерпевшим ранения характерны для выстрела дробью из охотничьего ружья. 

Из тела пострадавшего была удалена охотничья дробь.

Мужчина рассказал, что собирал грибы в лесу вблизи пгт. Солоницевка, когда услышал звук, похожий на выстрел, и почувствовал резкую боль. 

После этого он увидел, что недалеко от него прошла группа мужчин в камуфляже и с ружьями.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по квалификации "покушение на убийство".

Идет досудебное расследование.

 

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