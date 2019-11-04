В лесу возле Солоницевки подстрелили грибника - СМИ

В Харьковской области мужчина во время сбора грибов в лесу получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительных органах.
Пострадавший - мужчина 1974 года рождения, его с огнестрельным ранением головы в височной области, брюшной полости и грудной клетки доставили в больницу.
Медики установили, что полученные потерпевшим ранения характерны для выстрела дробью из охотничьего ружья.
Из тела пострадавшего была удалена охотничья дробь.
Мужчина рассказал, что собирал грибы в лесу вблизи пгт. Солоницевка, когда услышал звук, похожий на выстрел, и почувствовал резкую боль.
После этого он увидел, что недалеко от него прошла группа мужчин в камуфляже и с ружьями.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по квалификации "покушение на убийство".
Идет досудебное расследование.