В Липцах при пожаре в доме пострадала 19-летняя девушка

09 декабря 2017 г. 15:25
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В Харьковской области при пожаре в поселке Липцы  пострадала женщина, которая получила термические ожоги, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

 8 декабря в 10:46  спасатели получили сообщение  о пожаре в доме в поселке Липцы Харьковского района.

Во время пожара ожоги рук, ног и лица получила жительница  дома, девушка 1998 года рождения.

Медики бригады скорой помощи госпитализировали пострадавшую в ожоговый центр Харькова.

Пожар успел распространиться на площадь 20 кв. м., его  ликвидировали спасатели.

Причина  возникновения  пожара устанавливается.

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