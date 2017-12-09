В Липцах при пожаре в доме пострадала 19-летняя девушка

В Харьковской области при пожаре в поселке Липцы пострадала женщина, которая получила термические ожоги, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

8 декабря в 10:46 спасатели получили сообщение о пожаре в доме в поселке Липцы Харьковского района.

Во время пожара ожоги рук, ног и лица получила жительница дома, девушка 1998 года рождения.

Медики бригады скорой помощи госпитализировали пострадавшую в ожоговый центр Харькова.

Пожар успел распространиться на площадь 20 кв. м., его ликвидировали спасатели.

Причина возникновения пожара устанавливается.