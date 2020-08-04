В Ливане произошел мощный взрыв в порту Бейрута

04 августа 2020 г. 19:39
Источник: Корреспондент
1 просмотр

В Бейруте в Ливане сегодня произошел сильный взрыв.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео мощного взрыва, произошедшего в порту.

"Кадры взрыва в Бейруте, Ливан, несколько минут назад. Молимся за безопасность всех", - подписан один из видеороликов.

На кадрах виден сильный взрыв и большие клубы дыма. По предварительным данным, пострадали десятки человек. Причины взрыва пока не установлены.

Очевидцы в соцсетях пишут, что в близлежащих зданиях взрывной волной повреждены окна и в них разбиты стекла.

Телеканал Al Hadath предположил, что по морскому порту был нанесен ракетный удар.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрыв произошел на складе пиротехники.

 

Видео: 

Мощный взрыв в Бейруте попал на видео

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53