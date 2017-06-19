В Лондоне фургон наехал на толпу людей у мечети, есть жертвы

В районе Финсбери-парк, на севере Лондона, фургон врезался в толпу прихожан местной мечети. В результате один человек умер на месте от полученных травм, восемь доставлены в больницу. Водитель фургона арестован.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает случившееся как потенциальный теракт. В связи с этим Мэй проведет экстренное совещание правительственного чрезвычайного комитета.

Глава Мусульманского совета Британии Харун Рашид Хан написал в своем Twitter, что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети. Он также сообщил, что наезд произошел не возле самой мечети, а рядом с мусульманским центром социальной помощи.

48-летний водитель фургона арестован. Улицу в районе места происшествия перекрыла полиция, в небе над Финсбери-парк летает вертолет. По словам очевидцев, полицейские прибыли на место первыми и стали оказывать первую помощь пострадавшим еще до прибытия машин скорой помощи.

Инцидент в Финсбери-парк произошел в конце месяца Рамадан - девятого в мусульманском календаре. Он считается священным для мусульман. В течение всего месяца мусульмане в дневное время соблюдают пост - отказываются от еды, питья, курения и развлечений. Есть и пить можно начинать только после наступления темноты. В этом году Рамадан начался 26 мая и закончится 24 июня.

Напомним, 3 июня на мосту в центре Лондона двигавшийся на высокой скорости микроавтобус наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по Лондонскому мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Боро-маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих. Нападавших было трое, все они были убиты полицейскими.

В результате нападения на Лондонском мосту погибли семь человек, десятки получили ранения. После этого теракта на центральных мостах Лондона установили дополнительные барьеры, блокирующие въезд автомобилей на пешеходную часть.