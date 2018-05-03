В Лондоне на празднике взорвался костер: 30 человек пострадали

На еврейском празднике в Лондоне взорвался костер.

Ранения получили около 10 участников мероприятия.

Об этом сообщает британская служба Би-Би-Си.

По данным Reuters, ранения получили около 30 человек.

Инцидент произошел во время празднования Лаг Б-Омер.

Праздничный костер взорвался в момент поджигания, по версии полиции, в кострище находился как минимум один мобильный телефон, что и вызвало взрыв.

Взрыв вызвал панику в толпе, однако все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Сообщается о большом количестве ожогов у пострадавших.