В Лондоне на празднике взорвался костер: 30 человек пострадали

На еврейском празднике в Лондоне взорвался костер.
Ранения получили около 10 участников мероприятия.
Об этом сообщает британская служба Би-Би-Си.
По данным Reuters, ранения получили около 30 человек.
Инцидент произошел во время празднования Лаг Б-Омер.
Праздничный костер взорвался в момент поджигания, по версии полиции, в кострище находился как минимум один мобильный телефон, что и вызвало взрыв.
Взрыв вызвал панику в толпе, однако все пострадавшие получили медицинскую помощь.
Сообщается о большом количестве ожогов у пострадавших.