В Лондоне на празднике взорвался костер: 30 человек пострадали

03 мая 2018 г. 11:39
Источник: Левый берег
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На еврейском празднике в Лондоне взорвался костер.

Ранения получили около 10 участников мероприятия.

Об этом сообщает британская служба Би-Би-Си.

По данным Reuters, ранения получили около 30 человек.

Инцидент произошел во время празднования Лаг Б-Омер.

Праздничный костер взорвался в момент поджигания, по версии полиции, в кострище находился как минимум один мобильный телефон, что и вызвало взрыв.

Взрыв вызвал панику в толпе, однако все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Сообщается о большом количестве ожогов у пострадавших.

 

Видео: 

В Лондоне произошел взрыв: 30 пострадавших

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