В Лозовой в гараже сгорел автомобиль

В Лозовой 16 августа по улице Матросова около 14 часов загорелся гараж с автомобилем.
Об этом сообщает издание ТРК «Сигма».
Как отмечается, это уже второй за неделю пожар в гараже.
По информации ГСЧС, владелец гаража проводил на автомобиле «Нива» сварочные работы.
По окончанию части работ мужчина заметил пламя в задней части автомобиля.
Мужчина попытался самостоятельно потушить возгорание, но безуспешно.
Пламя охватило весь автомобиль и гараж.
На место прибыли пожарные.
Сообщается, что на тушение пламени им понадобилось около 15 минут.
По предварительной информации пожарных, причиной могло стать нарушение правил безопасности при сварочных работах.
В результате пожара никто не пострадал.
Ущерб, причиненный возгоранием, устанавливают.
Отмечается, что в гараже находилась еще одна машина, и ее удалось спасти.