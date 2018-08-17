В Лозовой в гараже сгорел автомобиль

В Лозовой 16 августа по улице Матросова около 14 часов загорелся гараж с автомобилем.

Об этом сообщает издание ТРК «Сигма».

Как отмечается, это уже второй за неделю пожар в гараже.

По информации ГСЧС, владелец гаража проводил на автомобиле «Нива» сварочные работы.

По окончанию части работ мужчина заметил пламя в задней части автомобиля.

Мужчина попытался самостоятельно потушить возгорание, но безуспешно.

Пламя охватило весь автомобиль и гараж.

На место прибыли пожарные.

Сообщается, что на тушение пламени им понадобилось около 15 минут.

По предварительной информации пожарных, причиной могло стать нарушение правил безопасности при сварочных работах.

В результате пожара никто не пострадал.

Ущерб, причиненный возгоранием, устанавливают.

Отмечается, что в гараже находилась еще одна машина, и ее удалось спасти.