В Лозовой в гараже сгорел автомобиль

17 августа 2018 г. 15:20
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В Лозовой 16 августа по улице Матросова около 14 часов загорелся гараж с автомобилем.

Об этом сообщает издание ТРК «Сигма».

Как отмечается, это уже второй за неделю пожар в гараже.

По информации ГСЧС, владелец гаража проводил на автомобиле «Нива» сварочные работы. 

По окончанию части работ мужчина заметил пламя в задней части автомобиля. 

Мужчина попытался самостоятельно потушить возгорание, но безуспешно. 

Пламя охватило весь автомобиль и гараж. 

На место прибыли  пожарные.

Сообщается, что на тушение пламени им понадобилось около 15 минут.

По предварительной информации пожарных, причиной могло стать нарушение правил безопасности при сварочных работах.

В результате пожара никто не пострадал.

Ущерб, причиненный возгоранием, устанавливают.

Отмечается, что в гараже находилась еще одна машина, и ее удалось спасти.

 

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