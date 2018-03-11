В Лозовой горела пятиэтажка

11 марта 2018 г. 16:20
18 просмотров

11 марта в 10:40 к спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице Александра Бричука, 50 в городе Лозовая, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарные спасли из здания, заполненного дымом, пятерых жителей, двое из которых дети 2006 и 2014 годов рождения.

Уже после работ по дымоудалению на свежий воздух были эвакуированы еще пять человек.

В квартире, где происходил пожар, горели домашние вещи и большое количество хлама. Площадь горения составила 40 кв. м.

В 12:05 возгорание было ликвидировано.

На месте работали 11 спасателей, два волонтера и три единицы пожарной техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.