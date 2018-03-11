В Лозовой горела пятиэтажка

11 марта в 10:40 к спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице Александра Бричука, 50 в городе Лозовая, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарные спасли из здания, заполненного дымом, пятерых жителей, двое из которых дети 2006 и 2014 годов рождения.

Уже после работ по дымоудалению на свежий воздух были эвакуированы еще пять человек.

В квартире, где происходил пожар, горели домашние вещи и большое количество хлама. Площадь горения составила 40 кв. м.

В 12:05 возгорание было ликвидировано.

На месте работали 11 спасателей, два волонтера и три единицы пожарной техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.