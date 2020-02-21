В Лозовой из горящей квартиры спасли пенсионера

В Лозовой Харьковской области во время пожара бойцы ГСЧС спасли 74-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 ноября в 17:48 спасателям поступила информация о пожаре в 2-х этажном жилом доме, который находится в 1 микрорайоне. Возгорание произошло в 4 подъезде дома, на 2 этаже.

На момент прибытия спасателей в квартире на кухне горели домашние вещи на площади около 3 кв.м.

На полу в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину.

Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

В 18:12 пожар спасатели локализовали, а в 18:22 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.