В Лозовой из горящей квартиры спасли пенсионера

21 февраля 2020 г. 11:53
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В Лозовой Харьковской области во время пожара бойцы ГСЧС спасли 74-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 ноября в 17:48 спасателям поступила информация о пожаре в 2-х этажном жилом доме, который находится в 1 микрорайоне. Возгорание произошло в 4 подъезде дома, на 2 этаже.

На момент прибытия спасателей в квартире на кухне горели домашние вещи на площади около 3 кв.м.

На полу в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину.

Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

В 18:12 пожар спасатели локализовали, а в 18:22 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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