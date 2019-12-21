В Лозовой из горящей квартиры спасли 36-летнего мужчину

В Лозовском районе в результате пожара в многоэтажке пострадал 36-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 декабря в 22: 56 в Службу спасения поступила информация о пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома в городе Лозовая, микрорайон № 9, дом № 2.

На момент прибытия пожарных на пятом этаже в одном из блоков наблюдалось значительное задымление.

В ходе разведки пожарные установили, что в жилой комнате квартиры на площади 10 кв.м. горят домашние вещи.

Там спасатели обнаружили и ее владельца, 1983 года, который пострадал от отравления угарным газом.

Спасатели сразу вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали работникам скорой помощи.

Спасенного госпитализировали в городскую больницу.

В 23:25 пожарные локализовали пожар и в 00:23 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем были уничтожены вещи домашнего обихода на площади 10 кв.м.

Вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.