В Лозовой из-за неисправной печи загорелся частный дом

В Лозовой накануне произошел пожар в частном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре в доме на улице Комарова, 53 поступила спасателям 2 января в 19:44.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что снаружи дома горит дымоход на площади 5 кв.м.

В 20:03 пожарным удалось локализовать огонь, а в 20:34 - полностью его ликвидировать.

Травмированных и погибших в результате пожара нет.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.